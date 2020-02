Chávez Jr. desmiente detención de policías

MÉXICO – Después de haber salido a la luz un video donde supuestamente elementos de la policía detienen a Julio César Chávez Jr. en la madrugada en Culiacán, fue el mismo el que desmintió el hecho a través de una historia de Instagram.

En el vídeo se podía apreciar a Chávez dialogando con las autoridades en un retén; la persona que grabó el video al momento de acercarse más les hizo el comentado “Déjalo ir, no trae perico ahorita”.

En la mañana de hoy, mientras el Jr. desayunaba con su familia se tomó el tiempo de explicar la situación en unas historias en su cuenta de Instagram, donde afirmó que es falso lo sucedido y que solamente los estaban saludando porque eran conocidos.

“Hay un video que circula que unos policías me habían parado, no, los policías me pararon para tomarme una foto con ellos y saludarme porque me conocen”; afirmó.