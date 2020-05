Charles Leclerc deja a su novia afuera de su casa por jugar videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO.- Charles Leclerc vivió un momento poco peculiar con su novia durante la carrera virtual de este sábado.

El monegasco, piloto de Ferrari de la Fórmula Uno, ha pasado esta cuarentena con carreras digitales, a través de Twitch, plataforma que permite observar videojuegos en vivo.

Mi novia tuvo que comprar una suscripción a Twitch para escribirme por el chat porque no traía llaves del departamento. Me esperó 25 minutos abajo y yo no podía escuchar mi teléfono, traía puestos mis audífonos y estaba muy concentrado en la carrera", publicó Leclerc en redes sociales.