Cecilio Domínguez es agente libre después de pagos atrasados del Independiente

PARAGUAY – El jugador paraguayo Cecilio Domínguez es recordado por su pase por las Águilas del América, con quienes estuvo por cinco temporadas, después, fue vendido al Independiente de Avellaneda en el 2019, pero actualmente se anunció como agente libre después de que el equipo se ha atrasado con sus pagos mensuales.

Varias fuentes han reportado que el mediocampista ya no quiso presentarse a las dos últimas sesiones de entrenamientos del equipo, las cuales se llevaron a cabo de forma virtual. El jugador declaró que se deslindó del club por completo y espera sus pagos pendientes.

Además del fuerte adeudo que el Independiente podría tener con Domínguez, también carga con otro gran peso encima, pues aún no se le ha dado el pago completo al América por la compra del jugador, el cual valió 6 millones de dólares, pero aún quedan pendientes 3.2 millones de dólares, más 800 mil dólares que impuso la FIFA como multa por el retraso de la liquidación.

Silvio Romero es otro que pasa por la misma situación de su compañero, el también examericanista aseguró que está en duda su permanencia con el equipo por las recientes inconsistencia con los pagos de los sueldos.

“Hay una relación desgastada. Nunca me cumplieron lo que firmé. Una cosa es decir que los referentes se quieren ir y otra distinta es decir que el club no quiere seguir con ellos. No me quiero quedar en un lugar donde cada cuatro o cinco meses tengo que mandar una carta documento. Le fui muy claro a Yoyo Maldonado (secretario general de Independiente). Le di mi palabra de que no me quería ir libre. Paradojicamente ellos no cumplieron con un vínculo firmado y tuve la chance de irme, pero yo tengo palabra. Volví a firmar otro vínculo”, declaró.