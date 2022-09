Cantante Crystal acusa a atleta paralímpico mexicano de fingir ser débil visual para recibir apoyos

CIUDAD DE MÉXICO-. Eduardo Ávila, un exitoso atleta paralímpico mexicano que a lo largo de su carrera ha ganado varias medallas en Juegos Paralímpicos, fue acusado por Crystal de fingir ser débil visual para así obtener apoyos.

Crystal, ex atleta paralímpica y ahora cantante, reveló que Eduardo Ávila, que compite en judo adaptado como débil visual, no pertenece realmente al paralimpismo, pues supera la visión permitida para poder competir.

"Es un buen muchacho, un buen atleta, me cae bien, pero Eduardo no pertenece verdaderamente al paralimpismo. Él no cubre la perspectiva. Lalo supera esa visión y te la firmo", aseguró Crystal para TV Notas.

Eduardo Ávila, atleta paralímpico mexicano.

Además, Crystal señaló: "Considero que Lalo gana bien en el deporte. Cuando ganas una medalla, tienes aparte la beca vitalicia, que no es tan grande, pero mientras estás activo en el deporte, ganas una beca como de 50 mil pesos. Él tiene esa entrada y mientras ganes medallas, ganas esa beca, más la vitalicia; él cobra más de sesenta y tantos mil pesos mensuales".

Esposo de Crystal fue presidente de la Federación del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales

Gracias a que el esposo de Crystal fue presidente de la Federación del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales por casi 20 años, la ex atleta y cantante dijo conocer bien a Eduardo Ávila y los trucos que emplea para ser considerado "débil visual".

Las medallas de Eduardo Ávila en Juegos Paralímpicos

Como representante de México en los Juegos Paralímpicos celebrados cada cuatro años, el nacido en la Ciudad de México presume cuatro medallas: oro, en Beijng 2008; bronce, en Londres 2012; oro, en Río 2016; y bronce, en Tokio 2020.