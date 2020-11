'Canelo' muestra su gran corazón al pagar tratamiento de una fan

Saúl "Canelo" Álvarez demostró que no sólo es grande arriba del ring, sino también debajo al "noquear" el corazón de quienes lo siguen con un increíble gesto al ayudar a una pequeña aficiona.

En un video publicado por la cuenta Gancho al Hígado, una niña pidió al boxeador le firmara unos guantes para rifarlos y poder cubrir gastos para sus problemas de salud.

Aprovechando este video te iba a decir si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, usted me los firma y yo poder rifarlos en mi nombre para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito para poder camiar. Le deseo muy buenas tardes y que tenga bonito día".