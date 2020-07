‘Canelo’ Álvarez opina que su pelea contra Floyd Mayweather fue “aburrida”

Para Saúl "Canelo" Álvarez la pelea contra Floyd Mayweather Jr. -en la que perdió su invicto y en la que hasta ahora es su única derrota como profesional- fue poco entretenida porque no se lanzaron muchos golpes.

La verdad, para mí fue una pelea aburrida porque en realidad (no se lanzaron) muchos golpes. No lo tomé como una derrota, lo tomé como un aprendizaje. Me dolió mucho esa noche", sostuvo Álvarez en una entrevista con el comediante Eugenio Derbez.