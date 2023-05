‘Canelo’ Álvarez le responde a Conor McGregor luego de que el irlandés lo retó

CIUDAD DE MÉXICO-. Conor McGregor, el famoso peleador estrella de las artes marciales mixtas de UFC, retó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea de boxeo la semana pasada, pues el irlandés presume un combate como pugilista profesional.

El peleador europeo declaró que ‘Canelo’ Álvarez ha bajado su nivel en los últimos años y que pelearía contra el mexicano “sin ningún put… problema”, por lo que el tapatío ya le respondió, de forma directa.

“No he visto, no tengo redes sociales ahorita en mi teléfono. Con una mano, no importa como esté (de nivel), con una mano”, contestó Saúl Álvarez con risas, luego de que fue cuestionado por los reporteros.