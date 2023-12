Busca Kenia Enríquez ser campeona absoluta

Tijuana, BC.- Kenia Enríquez está segura de dos cosas: Es el mejor momento de su carrera y Marlen Esparza prefiere sacarle la vuelta.

En su carrera de más de una década, Enríquez (27-1; 11 KO’s) se ha consagrado tres veces como campeona mundial en dos divisiones distintas. Este año se volvió a coronar en peso Mosca, donde se siente imponente.

La tijuanense es la campeona interina para el Consejo Mundial de Boxeo y espera que se abra la puerta para ir contra la texana Esparza (14-1; 1 KO’s) por el título absoluto de las 112 libras.

“Me he cansado de etiquetarla”, dijo sobre las propuestas que le ha hecho vía redes sociales para pactar una pelea. Se han encontrado en convenciones del CMB y se han tomado fotografías, aunque las pláticas no avanzan más allá. “Mucho respeto, pero es ‘Hey, quiero lo que tienes, quiero ser campeona absoluta”, apuntó.

Defiende la corona cuatro veces

En 2017, Kenia se hizo de la corona interina Minimosca y la defendió cuatro veces esperando ir por el fajín absoluto ante Yesenia ‘La Niña’ Gómez, pero nunca se hizo a pesar de ser la retadora oficial.

“Ya tomo las cosas con más madurez y sin ser tan visceral, al principio me enojaba mucho, desde Minimosca traigo estos conflictos, que no son míos, son políticos, externos, cosas que no puedo controlar. Antes lloraba y me tiraba al piso, me deprimía mucho”, compartió.

“Ahorita me encienden el espíritu, sé que es porque me tienen miedo. He logrado ver que no es cuestión mía, es de su equipo o de ellas mismas”, dijo sobre el pasado con Yesenia y el presente con Marlen.

Sin acuerdo para la unificación

Esparza tiene las coronas del CMB, OMB y AMB pero no llegó a un acuerdo para la pelea de unificación con la campeona de la FIB, Gabriela Fundora.

Enríquez espera el actuar del CMB’. “Vamos a ver si la presionan para ir con la mandatoria o que la desconozcan, siempre he sido leal al organismo, una digna representante, siempre he ido a todas las convenciones. He sido parte importante del organismo, espero que Mauricio (Sulaimán) me lo corresponda como se debe”, mencionó.

¿Cómo sería una pelea entre Kenia y Marlen? “Será la fuerza el hambre de ser, contra un estilo que hemos visto muy sutil, todavía muy amateur, tratando de colocar golpes, tratando de puntear. Si la ‘Roca’ Zamora la llevó a la lona, yo sé que le puedo dar un nocaut muy efectivo, traigo la onza en las manos”, advirtió.

Versión mejorada

Kenia es un poco de todas las mejores escuelas de Tijuana. Aprendió de boxeo y se forjó con su papá, Gustavo Enríquez para después entrenar con Gerardo Mendoza, Don Rómulo Quirarte, Mario Mendoza, Raúl ‘Jibaro’ Pérez y actualmente con Fernando Fernández.

Siempre me he hecho caso a mí, al final he adquirido todas estas herramientas y conocimientos y los he fusionado poco a poco”, dijo sobre su proceso de aprendizaje.

Ahora en Zona Norte Gym siente que es más voraz. “Salió ese instinto animal otra vez, de querer comerte al mundo, de ganar y no solo ganar, es ir a noquear y sentir el poder”, enfatizó.