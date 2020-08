Bufete del Barcelona asesoró a Lionel Messi y directiva lo despide por tal acto

ESPAÑA – Para el club del Barcelona, la ética y la fidelidad profesional son los primordiales actos que se tienen que mostrar cuando se trabaja en conjunto con este, por lo que al darse cuenta que su bufete de abogados había estado asesorando al atacante Lionel Messi para ver que opciones existen para poder irse del equipo, la directiva tomó estas acciones como una enorme traición y rompió lazos con el bufete llamado Cuatrecasas.

Lo peor de esta dramática pelea legal a la que se adentrará Messi en contra del Barcelona, es que fuentes señalaron que fue el mismo bufete el que convenció a la “Pulga” de hacerle el aviso a los altos mandos de su deseo por marcharse de la institución por medio del burofax.

Para la directiva del conjunto catalán no perdonaron las decisiones del bufete de apoyar a Messi en este tema, por lo que su molestia era más que obvia, ya que tantos años de trabajar juntos y depositar su confianza en Cuatracasas fueron echador por la borda, lo que causo el rompimiento laboral con ellos.

Esta dura batalla va por un mal rumbo, ya que ambas partes podrían llevar este asunto a la corte, ya existen enormes desacuerdos entre ellas. Pues el Barcelona alega que no Messi no activo a tiempo la clausula de salida unilateral, la cual tenia un limite de hacerlo hasta el 10 de junio, por lo que el club argumenta que la fecha ya pasó y no hay nada que pueda hacerse.

Por su parte, los abogados de Messi contraatacaron al argumentar que durante la fecha limite la temporada 2019-20 de LaLiga estaba en suspensión debido a la Pandemia del Coronavirus y las fechas de los partidos restantes fueron reprogramadas, por lo que ellos exigen que la fecha de la cláusula también pase por el mismo proceso.