Bryce Harper vive sin preocuparse del coronavirus

ESTADOS UNIDOS – Vivir su vida, sin temor, ni preocupaciones es como lo desea, así se expresó el beisbolista Bryce Harper cuando se tocó el tema del brote del coronavirus y las medidas precaución que impuso la MLB para controlar la situación.

Después de que se estipulara el negar el acceso al clubhouse a los medios de comunicación, Harper afirmó que este problema no es algo que le afecte en su carrera como pelotero, puesto que la meta que tiene sigue siendo la misma.

"Vivo, hombre. No me preocupo por una enfermedad o un virus. Vivo mi vida. Estoy haciendo todo lo mismo. Estrecho las manos de las personas, choco los cinco. Estoy sano". Tengo 27 años. Las personas afectadas son muchos mayores y quizás también jóvenes. Pero solo vivo mi vida ", señaló.

Harper se ha visto despreocupado respecto a este tema y puesto a las normas que se impusieron está consiente que es por seguridad, pero señaló que siempre estará con los medios de la forma que sea contestando sus preguntas y recibiéndolos de buena manera.

La MLB aun no ha confirmado si el inicio de la temporada se podría retrasar o si los encuentros se disputarán sin publico, Harper señaló que no estará en contra de lo que dicte la liga, apoya las decisiones que se tomarán para contrarrestar el problema.

"Realmente no puedo hablar sobre eso", dijo Harper. "Esa es la decisión de Major League Baseball. Si creen que los fanáticos deberían estar aquí, si piensan que no lo hacen, entonces eso es para Major League Baseball. Como jugador, no puedo tomar esa decisión. Si los fanáticos aún quieren venir y míranos jugar, entonces respetamos eso. Queremos eso. Si no quieren porque quieren proteger a sus familias, también entiendo eso. También tengo una familia en casa. No hay necesidad de que yo tenga enfermo o mi familia para enfermarse o mi hijo, que acaba de nacer. Realmente no sé cómo responder eso. Lo siento ", finalizó.