Boxeadores llaman a 'noquear' a la violencia doméstica esta cuarentena

Pugilistas mexicanos del Consejo Mundial de Boxeo hicieron un llamado a ‘noquear’ la violencia intrafamiliar que pudiera desatarse debido a la ansiedad y frustración que se puede llegar a presentar con la cuarentena por la pandemia por el coronavirus.

En un video, peleadores activos y retirados como Julio César Chávez, Érik Terrible Morales, Humberto ‘Chiquita’ González, Jackie Nava, Yamileth Mercado, Mariana ‘Barby’ Juárez, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, Marco Antonio Barrera y Miguel ‘Alacrán’ Berchelt participaron e invitaron a la población a mantener la unión familiar.

"Estamos viviendo algo fuera de lo común. A veces podemos sentir miedo, mucha incertidumbre por lo que está pasando y aquí encerrados sin poder hacer nada. Yo sé que él no me quiere gritar, ella no me quiere culpar. Él no tiene la culpa ni mi familia tampoco. Ella no tiene la culpa ni mi familia tampoco.

"Hay mucho que podemos hacer, vamos a salir adelante. Nos toca demostrarlo desde la casa, somos campeonas, somos campeones y nos toca demostrarlo en casa. No permitas que la violencia entre en tu casa, cuida a tu familia. En nuestra casa no entra la violencia", dicen los atletas en la grabación.

En el video, en su versión en inglés, participaron boxeadores como Sugar Ray Leonard, Bernard Hopkins, Claressa Shields, Franchon Crews, Laila Ali, Tyson Fury y Vitali Klitschko.

"Sé un campeón para tu familia y todos en este mundo", concluyó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.