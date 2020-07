Bosa y Chargers llegan a un acuerdo de una extensión de 135 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS - El extremo defensivo Joey Bosa ha acordado una extensión de contacto que lo convertirá en el jugador defensivo mejor pagado de la NFL.

Dos personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que la extensión de cinco años tiene un valor de $ 135 millones, que incluye $ 78 millones garantizados al firmar y $ 102 millones en general. La gente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes por la noche porque el contrato no ha sido finalizado. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

El acuerdo eclipsa la extensión de cinco años y $ 125 millones que Myles Garrett de Cleveland firmó hace dos semanas. Ese contrato incluyó $ 100 millones garantizados para Garrett, un ala defensiva que fue la mejor selección en 2017.

Los Chargers confirmaron que Bosa aceptó la extensión pero no reveló los términos financieros.

Bosa estaba entrando en la quinta y última temporada de su contrato de novato. Se pensó que resistiría si no se llegaba a un acuerdo, pero se reportó al campamento el martes.

El gerente general Tom Telesco dijo el lunes que los Chargers estaban en una buena posición con flexibilidad de tope salarial para realizar extensiones. El sindicato de jugadores tenía Los Ángeles con $ 20.38 millones en espacio, que estaba en el top 10 de la liga, antes de la extensión de Bosa.

El sitio web Over the Cap también estimó que los Chargers tendrían el segundo espacio de tope en 2021, incluso si hay una reducción en cuánto pueden gastar los equipos debido a la pandemia de coronavirus.

El Bosa de 6 pies 5 pulgadas y 280 libras fue la tercera selección general en el draft de 2016 y ha sido seleccionado para dos Pro Bowls. Empató en segundo lugar en la AFC la temporada pasada con 11.5 capturas y tiene capturas de dos dígitos en tres de sus cuatro temporadas. Fue tercero entre los extremos defensivos y segundo en la AFC con 60 tacleadas, incluyendo 16 por pérdida. Bosa también tuvo 25 hits de quarterback y forzó un balón suelto.

El año pasado, Bosa se convirtió en el primer Charger desde Kevin Burnett en 2010 en grabar tres juegos consecutivos de varios sacos.

La extensión de Bosa también evita que los Chargers tengan una situación de espera desordenada por segunda temporada consecutiva. El corredor Melvin Gordon no se reportó hasta la cuarta semana de la temporada regular del año pasado. Gordon firmó con Denver durante la temporada baja.