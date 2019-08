Boletos para Tokio 2020 cuestan hasta 60 mil dólares

TOKIO, Japón.- ¿Problemas para conseguir boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo?

No, si tienes 60 mil dólares disponibles.

Los organizadores de los Juegos ofrecen paquetes de lujo para residentes de Japón con precios de hasta 6.35 millones de yenes (60 mil dólares).

Eso es válido para las ceremonias de apertura y clausura, nueve días de atletismo con palcos de lujo y cenas de primera. Los paquetes más baratos cuestan aproximadamente mil 500 dólares por una sesión en una competencia menos popular.

Las olimpiadas de Tokio van a ser caras.

La demanda de boletos no tiene precedentes, por lo que la reventa no oficial muy probablemente abundará. Las tarifas de los hoteles se están disparando. Y llegar a la ciudad será costoso, especialmente para personas viajando desde Europa y América.

"No sé si podré ir a las olimpiadas”, dijo Brant Feldman, un agente deportivo que trabaja en Los Ángeles, comentario a The Associated Press. Feldman ha asistido a siete olimpiadas consecutivas y representa a deportistas estadounidenses y canadienses para AGM Sports. “Para la familia promedio, ir a los Juegos Olímpicos será lo más caro en la historia”.

Los organizadores de Tokio 2020 dicen que los paquetes de lujo son “una oportunidad de familias, amigos y contactos de negocios” para disfrutar los juegos. De acuerdo a los organizadores, esto es lo que está incluido en esos boletos:

Una selección especial de champaña, sake y cervezas.

Un menú gourmet preparado por chefs internacionales

Vinos seleccionados por nuestro sommelier

Un elegante pase de acceso conmemorativo VIP

Servicio personal de primera clase para lidiar con cualquier pedido

Presentadores de eventos y celebridades invitadas.

Esos paquetes, por supuesto, están dirigidos a los ricos y ejecutivos que tratan las olimpiadas como una oportunidad para hacer negocios con el atractivo trasfondo del deporte.

Hay también una forma más tradicional para que los residentes de Japón consigan boletos: una llamada lotería de “segunda oportunidad” que cerró el lunes. Los resultados serán anunciados el mes próximo y más tarde en el año se realizará otra lotería para residentes de Japón.

Por ahora, quienes viven en el extranjero deben utilizar a los revendedores autorizados, que afrontan una demanda sin precedentes. Estos ofrecen también paquetes de lujo y pueden agregar un cobro de 20% extra a cada boleto. Y muchos de los mejores boletos están vinculados con hoteles caros.

Una búsqueda de portales conocidos de reservaciones hoteleras por The Associated Press encontró precios para la mayoría de los hoteles de 3-4 estrellas oscilan entre los mil y mil 500 dólares por noche, con pocas disponibles.

Ha habido quejas de que muchos hoteles están cancelando reservaciones previas para asegurarse el alza.

Incluso los famosos hoteles cápsulas de Japón -con mínimos receptáculos para dormir- costarán más, con precios hasta cuatro veces lo normal.

En una declaración a la AP, los organizadores de Tokio 2020 dijeron que trabajan “con el gobierno y la industria hospitalaria y de viajes para controlar los precios”.

Citando un reporte del gobierno, los organizadores dicen que hay 300 mil habitaciones “en clases diferentes” en Tokio y distritos vecinos.

Los deportistas olímpicos tienen garantizado alojamiento y acceso a unos pocos boletos para competencias en las que participan. Aparte de eso, sus familias están por su cuenta.

"Si tu hijo o tu hija se clasifica para las olimpiadas de 2020, no sé cómo ninguna de esas familias va a poder pagar por el boleto de avión, el Airbnb, los hoteles o los boletos para eventos”, dijo Feldman.