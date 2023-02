Beisbolista de MLB se declara gay: "Ser gay no me ha impedido lograr mis sueños"

ARIZONA-. Alguien que dio el gran paso de romper el silencio y declarar abiertamente sus preferencias sexuales fue Anderson Comás, beisbolista que pertenece a White Sox de Chicago y busca llegar a MLB.

Aunque en el mundo del beisbol de las Grandes Ligas son pocas las personas que se atreven a salir del closet, el pitcher dominicano de 23 años declaró que ser gay no ha sido un obstáculo para cumplir sus sueños.

"Tal vez esto solo sea un saliendo del closet, pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños, quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas, soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar, lo que me define como persona"

"Soy un jugador profesional de béisbol, es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños, no escuches todas esas cosas malas que dicen de nosotros porque yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos", publicó en su cuenta de Instagram.

Anderson Comás recibe mensajes de apoyo tras declararse gay

Tras la publicación que hizo Anderson Comás en sus redes sociales, el prospecto dominicano recibió miles de mensajes de apoyo. "Estamos tan orgullosos de ti", escribió la cuenta de Instagram de Chicago White Sox.