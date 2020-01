Baja 'Tigre' Jiménez 30 kilos y se corona

CIUDAD DE MÉXICO.-Noquear a la báscula sí es posible y la mejor muestra de ello es la boxeadora mexicana Alejandra Jiménez.



En 2016, con 102 kilos de peso, "La Tigre" se convirtió en la primera monarca tricolor de Peso Pesado del CMB y el fin de semana pasado, con 74.6 kilos, conquistó la corona Supermedio del CMB y OMB, algo que ninguna mujer había logrado en el pugilismo.



Con la decisión dividida de los jueces (98-92, 97-93 y 93-97), la felina se impuso a la estadounidense Franchon Crews, pero bajar casi 30 kilos pudo ser una batalla bastante dura con tal de dejar su récord en 13 triunfos, un empate y cero derrotas.



Si a mí me hubieran dicho hace tres años que iba a llegar a pesar 74 kilos, me hubiera reído en la cara de quien me lo dijo; pero cuando mi nutriólogo me dijo: 'Claro que puedes'. Mi problema es que genero demasiado músculo, entonces yo cuido esa parte", declaró la boxeadora al terminar el evento del Consejo Mundial de Boxeo.