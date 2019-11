Atletas sin recursos públicos para Tokio: Presidente de COM

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, informó que el organismo que él preside no recibirá recursos públicos en 2020 y que eso lo orillará para buscar cerca de 23 millones de pesos de la iniciativa privada para solventar los gastos de la delegación mexicana que afrontará los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Ana Guevara (la directora de la Conade) mencionó que no puede darnos recursos", mencionó Padilla, luego de la Asamblea Ordinaria que celebró el organismo. "Lo entendemos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahora hemos estimado que necesitamos 23 millones para pagar los gastos de la delegación que viajará a Tokio 2020, especialmente los boletos de avión".

El COM ha tenido una serie de complicaciones financieras el presente año. Padilla dijo que estaban en números rojos y apenas en julio pasado tuvieron que cerrar el CDOM por falta de recursos para su operación.

Padilla sostiene que en este año el COM no ha recibido recursos públicos, por una postura gubernamental de que las Asociaciones Civiles no reciban dinero público. Lo cual ha orillado al COM a sostenerse mediante el dinero que dan los patrocinadores, el programa de solidaridad olímpica, el Comité implicó Internacional (COI), entre otros organismos.

"No me interesa entrar en dimes y diretes si Ana dijo si los gastos de la delegación olímpica estaba garantizada. La realidad es que es la obligación del COM pagar los gastos de los atletas que vayan a Tokio. Y es por eso que buscamos a empresarios que quieran participar, una especie de padrinos Olímpicos", dijo.