Arturo Vidal es criticado en Chile por apoyar protestas en contra del "racismo" en Estados Unidos

ESPAÑA – La voz de los habitantes de Estados Unidos ha llegado al continente de Europa gracias a las protestas que se han celebrado por el asesinato de George Floyd, quien fue asesinado por la policía de Minneapolis y muchos deportistas de diferentes disciplinas del mundo se han unido al apoyar el movimiento.

Entre los atletas que se han mostrado a favor de la lucha contra el “racismo” es el futbolista chileno Arturo Vidal, del Barcelona de España, quien publicó por sus redes sociales una imagen en negro, esta campaña se hizo viral alrededor del mundo y el significado que tiene es la lucha por la igualdad racial y pedir justicia por Floyd.

Pero los compatriotas del jugador no han sentido el mismo afecto que Vidal, al contrario, ha recibido duras críticas por las redes sociales por el apoyo que ha brindado a esta causa, pues muchos usuarios le han reclamado que no apoyó las manifestaciones que se celebraron en octubre del año pasado en su país.

Inclusive deportistas de su mismo gremio lo han confrontado, tal así fue en caso de la futbolista de Catalina Carrillo, quien milita en el club femenil de Universidad de Chile, quien por su cuenta de Twitter compartió la publicación de Vidal y le reclamó que se había olvidado de su nación.

Pero Vidal también lanzó una bomba en contra de aquellos que lo cuestionaron por querer formar parte de un movimiento social que su objetivo es acabar contra el “racismo” y de esta forma terminar con los crueles actos raciales que se siguen viviendo en la actualidad, tal y como fue el caso de Floyd.

Soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo", se defiende. Gracias a ellos también, familia y amigos... Y para los sin memoria que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo, dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso", sentenció.