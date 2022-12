¡Apoyará desde el Cielo! Su abuelo apuntaba todos los goles de Messi en una libreta y ya no podrá hacerlo en la final

BUENOS AIRES, Argentina.- Un joven argentino contó en redes sociales la historia de su abuelo, Don Nelo, de 100 años, que apuntaba, a puño y letra, cada uno de los goles que Lionel Messi anotaba en una libreta, con la que llevaba su registro estadístico del futbolista argentino, sin imaginar lo que sucedería.

Fue en 2021 cuando compartió esa historia a través de su cuenta y sin pensarlo se volvió viral por el momento al grado de que el mismo Messi les contestó diciendo que ni él lo los tenía guardados de esa forma; el abuelo estaba incrédulo de la respuesta de Leo.

Hola Hernán, obviamente me llegó tu historia me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera, y por ello quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés por el seguimiento. Te deseo lo mejor, hasta luego, ciao”, fue el mensaje de Leo que emocionó al abuelo y su nieto.

El nieto presentó en un video a su abuelo como "el mayor fan de Messi", poco antes de que cumpliera su centenario. Explicó que al no contar con tecnología o Internet, llevaba el registro de cada gol del capitán argentino en hojas.

Quiero presentarles a mi abuelo tiene 99 años (el video se grabó antes del festejo de su centenario) y es el mayor fan de Messi. Como no tiene tecnología, no conoce el internet, no tiene teléfono ni computadora anota todos sus goles en estas hojas, todos y cada uno de ellos y lleva la cuenta de todos los partidos”, compartió en un video que publicó en sus redes.