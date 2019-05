Anuncia Rafael Márquez su salida del Atlas como directivo

GUADALAJARA, Jalisco.- Los cambios en el Atlas continúan. Ahora se confirmó que Rafael Márquez no seguirá como presidente deportivo del equipo.

Este miércoles, por medio de un mensaje en redes sociales, el símbolo de los rojinegros se despidió de los aficionados.

"He evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado", escribió el "Káiser mexicano".