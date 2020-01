Antonio Brown en problemas con la ley, tiene orden de arresto

HOLLYWOOD, Florida – La ex estrella de la NFL, Antonio Brown esta en serios problemas con la ley, la policía de de Hollywood, Florida, acaba de emitir una orden de arresto en su contra.

Brown es acusado de robo con batería por un supuesto altercado que ocurrió el martes en su casa en Hollywood. La policía arrestó ese mismo día a Glen Holt, quien es el entrenador personal de Brown.

Fue detenido por un cargo de robo con batería, un conductor de un camión en movimiento que se encontraba en la vivienda de Brown declaró que ambos lo “maltrataron”.

La policía asistió al hogar de Brown después de que llamaron al 911 a las 2 PM, al momento de llegar no pudieron localizar al ex receptor. Hasta el momento los oficiales no han podido contactar a Brown, pero aseguran que se encuentra adentro de su casa.

Información por Yahoo Sports.