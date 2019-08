Andy Ruiz condicionado en defensa de su título

NUEVA YORK, EU.- Andy Ruiz sin margen de maniobras en la negociación en la revancha con Joshua.

La cláusula de revancha que firmó para la primera pelea, tiene maniatado al mexicano para escoger la sede.

Desde el viernes pasado cuando se anunció que su pelea de revancha con Anthony Joshua será el 7 de diciembre en Arabia Saudita, el mexicano Andy Ruiz no había comentado sobre el tema en entrevistas ni redes sociales.

Ruiz no lo hacía porque según él, el pleito aún no tiene su aval.

"No he firmado nada todavía, estamos negociando todo, la pelea la quieren hacer allá (Arabia Saudita), pero hay que ver dónde negociamos con mi equipo.

Quiero volver a Nueva York

A mí me gustaría en Nueva York otra vez, donde le gané, le doy chance para que trate de ganarme, y si quiere los cinturones, hay que hacerlo ahí", declaró el boxeador mexicano hoy por la mañana en un programa de ESPN.

Sin embargo cuando la oferta de pelear en Nueva York con Joshua se presentó, Andy aceptó una cláusula de contrato que incluía una revancha automática si derrotaba al campeón de los pesos pesados. Ese documento permite a los promotores del británico establecer la sede que mejor les convenga.

Y es que aunque goza de los cinturones de los pesos completos versión OMB, AMB y FIB, Andy no es el lado A de las negociaciones, por lo que ahora trata de presionar al equipo de Joshua para recibir más dinero para montar la función en un sitio al aire libre en Riad, capital de Arabia Saudita.

"Estamos negociando lo que sea mejor para mí, estoy yendo para su tierra, están haciendo su plan, pero yo nada más tengo que entrenar y estar preparado para ganar la pelea".

Las tres coronas que le arrebató a Joshua, son el argumento principal con el que Ruiz trata de inflar más su bolsa económica, pero es irremediable que esté bajo las condiciones del promotor Eddie Hearn.

“Tuvimos enfoques de Arabia Saudita, Abu Dhabi, Dubai y Qatar. Queríamos ir a algún lugar que tuviera una visión para el deporte del boxeo. Ya sabíamos que Arabia Saudita era real e invertir en el deporte. Tenemos que darnos cuenta de que hay otro mundo fuera de Cardiff y Madison Square Garden. Tenemos la obligación de hacer crecer el deporte en nuevas áreas y regiones", declaró Hearn.

Arabia Saudita ha sido criticada como sede por el historial de violaciones a los

derechos humanos que hay en ese país.

El primer campeón mundial de peso pesado de México derribó a Joshua cuatro veces en su camino hacia la victoria en Nueva York. Está obligado por contrato a dar revancha al británico.