Andreescu, campeona del US Open 19, se retira del torneo

La actual campeona del US Open, Bianca Andreescu, se retiró del torneo de Grand Slam el jueves y dijo que la pandemia de coronavirus le impidió prepararse adecuadamente para la competencia.

Andreescu se une al campeón masculino de 2019 Rafael Nadal para saltarse el US Open.

Hace un año, a los 19 años, Andreescu se convirtió en la primera mujer en la era profesional en ganar el campeonato en Nueva York en su debut en el torneo.

Andreescu, que ocupa el puesto 6, escribió en Instagram que "los desafíos imprevistos, incluida la pandemia de Covid, han comprometido mi capacidad para prepararme y competir en el grado necesario para jugar a mi nivel más alto".

Es la cuarta mujer entre las siete primeras en el ranking que se retira del US Open, que está programado para comenzar en Nueva York el 31 de agosto. Las otras son la No. 1 Ash Barty, la No. 5 Elina Svitolina y la No. 7 Kiki Bertens.