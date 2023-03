André Marín narra la pesadilla que vivió por sus problemas de salud: "Llegué a pesar 40 kilos"

CIUDAD DE MÉXICO-. André Marín regresó a la televisión el pasado domingo al reaparecer en La Última Palabra después de que se retiró por graves problemas de salud, quien habló sobre las enfermedades que sufrió y que casi acababan con su vida.

En una entrevista que tuvo con Joaquín López-Doriga, el periodista deportivo de Fox Sports le reveló a su colega que llegó a pesar hasta 40 kilos, pero que ya logró vencer la enfermedad causada por Clostridium difficile.

"Soy otro. He subido cerca de 25 kilos desde que deje el hospital. Déjame reconocer a las manos que me salvaron la vida. Ahora a recuperarme al 100. Ya estoy trabajando en todo. Sigo con terapias de rehabilitación por las tardes. Llegué a pesar 40 kilos. Era un esqueleto. La libré y estoy feliz", declaró André Marín.

��EXCLUSIVA | El comentarista André Marín (@andremarinpuig) regresó a la televisión tras recuperarse de las secuelas que le dejó la bacteria Clostridium difficile. Comentó a @lopezdoriga que llegó a pesar 40 kilos. #LópezDóriga pic.twitter.com/pitDkmiPtQ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 28, 2023

Narra André Marín el infierno que vivió con su enfermedad

Marín explicó que el 2022 fue el más complicado para él, luego de que su estomago explotó por estrés. Por su parte, en marzo sufrió problemas en la espalda y fue operado de forma incorrecta, para después presentar neumonía y ser entubado en terapia intensiva.

"Lo que me pasó es un milagro. Me acuerdo que entraba al hospital por tres días y que terminé 45 días en terapia intensiva. Valoren cada día como si fuera el último. Yo tenía pronóstico de no salir con vida. Mis tres doctores me salvaron la vida; son unos ángeles que se cruzaron en mi vida", narró André Marín.