Ana Guevara responde tras ser acusada de extorsión

HERMOSILLO, Sonora.- Tras la denuncia en su contra por extorsión, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Guevara, emitió un comunicado donde rechaza incurrir en actividades ilícitas.

La funcionaria aseguró tanto ella como el personal de la Conade se han apegado siempre a la legalidad.

"Con relación a las notas periodísticas que a últimas fechas se han publicado respecto a los señalamientos de presuntas irregularidades y que incluso se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de Conade para que así mismo se conduzca", se lee en el boletín.