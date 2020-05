América dispuesto a jugar sin VAR, ni afición por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Las posibilidades de regresar al futbol sin VAR, sin público y en una sede fija tienen sin cuidado a Bruno Valdez. Lo que más anhela el paraguayo es patear un balón dentro de la cancha.

Al ser cuestionado en una videoconferencia, sobre la ausencia del videoarbitraje por sus costos de operación tras la pandemia de coronavirus, el defensa central de las Águilas respondió que “puede suceder por reglamentación sanitaria, pero me da igual, es ayuda para los árbitros que unas veces lo usan y otras no, es una tecnología que seguramente cuesta muchísimo, pero me da igual si está o no, es una herramienta para el árbitro y está preparado para equivocarse menos, somos seres humanos”.

Respecto a otras medidas que las autoridades deportivas podrían imponer, Valdez se dijo a favor.

“No venía pensando en eso de jugar en una sede alterna, si se da es por las restricciones y operativos sanitarios, quiero jugar donde sea, otra vez saltar y patear el balón, disfrutar de un partido, creo que primeramente sería con un estadio vacío, pero lo debemos asimilar y trataremos que todo vuelva a la normalidad.

Además, el zaguero de las Águilas destacó que el grupo se prepara físicamente para la eventual reanudación del Clausura 2020, por lo que no mira mayor problema. Hay más entusiasmo que incertidumbre.

“Uno ya extraña estar en el vestuario con los compañeros, compartir en la cancha será lindo, me imagino que el día que regresemos a la cancha vamos a estar como perros corriendo… Estamos compitiendo para eso [volver con el mismo ritmo], trabajamos la parte física tanto nosotros como el cuerpo técnico nos mantenemos bien, es para superarnos. Creo que cada equipo hace lo que le compete, pero nosotros trabajamos a full, doble sesión para cuando empiece el torneo estar preparados ante el desafío”, agregó el futbolista de 27 años de edad y quien venía de disputar ocho de los 10 partidos del torneo de Liga MX.

Finalmente, Valdez dejó un mensaje para la afición americanista, en tiempos de coronavirus.

“Quiero agradecer a la afición por el apoyo, los invitamos a que se queden en casa, nos volveremos a ver en el estadio Azteca, que la pasen bien con su familia, volveremos a jugar”.