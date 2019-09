Alfonso Sosa desmiente discriminación por orientación sexual a jugadores del San Luis

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex entrenador del Atlético San Luis, Alfonso Sosa, desmintió las acusaciones sobre las faltas de respeto hechas a jugadores del plantel que dirigía, negando que a él le importe si alguno de sus jugadores es homosexual.

Esa información fue revelada por diario Récord, que informó por medio de la columna de ‘El Francotirador’, que la razón por la que ‘Poncho’ fue destituido fue que llamó a dos de sus elementos ‘pu***’ por su orientación sexual.

Yo quiero dejar algo claro, a mí no me importa si son homosexuales, esos comentarios me incomodan me molestan, yo sí soy muy mal hablado en el campo, los que conocemos el vestidor es muy normal, pero mi intención nunca fue para ofender", dijo en entrevista en ESPN.