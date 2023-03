Alex Verdugo lleva a Sonora en la sangre

PHOENIX, Arizona.- Fan de la carne asada y la música de banda, Alex Verdugo deja claro que, pese a su apariencia y su idioma, es un orgullo mexicano en el equipo nacional del Clásico Mundial de Beisbol.

El jardinero de los Medias Rojas de Boston ha sido titular en los primeros tres juegos de México, colores que siente por la herencia de su familia paterna.

Nacido en Tucson, Arizona, hace 26 años, una parte de la familia tiene raíces en Sonora, y al estar tan cerca de la frontera creció con la cultura mexicana dentro de su casa.

Mi abuelo es de Hermosillo, mi papá es de Tucson, fuimos a Arizona porque está muy cerca (de Sonora), sus parientes están cerca de él, no hay manera de expresarlo, estoy muy orgulloso de ser mexicano, de estar en este equipo, no hay mejor base de aficionados que la de México, lo demuestran todo el tiempo”, dice.

Alex Verdugo platica que está estudiando español, al igual que sus hijos, y se pone como fecha límite para dominarlo el próximo Clásico Mundial que se celebraría en 2026.

Estoy tratando de aprender español, mis niños están aprendiendo, mi novia lo habla fluido, a mí me va a costar un poco más de tiempo, pero espero que para el siguiente Clásico seré fluido”

Después de crecer con la influencia de su padre, amante de la música de banda, Verdugo expresa su gusto por la música y la comida mexicana.

Uff, la carne asada, este año estuve comiendo mucho al pastor, pero tú sabes, tacos.

Me gusta la banda, corridos, mariachi, me gusta de todo, pero a mi papá le encanta limpiar, tener la casa limpia, y cada vez que lo hace pone música mexicana por toda la casa y esa fue la manera en la que desperté muchas veces y por eso me gusta tanto”, menciona.