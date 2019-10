Agarrón de "Paco" Jemez y "Ruso" Brailovsky en programa al aire

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la transmisión del programa "Fox Sports Radio" de la cadena homónima, tuvo lugar una acalorada discusión entre el comentarista Daniel "El Ruso" Brailovsky y el extécnico de Cruz Azul, Paco Jémez.

En la entrevista el exjugador americanista le cuestionó al ibérico respecto a su récord enfrentando al América, "cuando los enfrentamos (América) empatamos, no recuerdo haber perdido los tres con ellos, no nos ganó en ninguno de los partidos" fue la respuesta de Jémez.

También "El Ruso" le preguntó al actual entrenador del Rayo Vallecano sobre el porqué de su llegada a "La Maquina". "A mí me trajeron para calificar y ese era el objetivo, después de seis torneos que no se calificaba".

Jémez también fue enfático con respecto al tema ya que habló que él fue quién se sentó con Billy Alvaréz y el director deportivo de aquél entonces Eduardo De La Torre.

"Yo fui el que se sentó con el presidente y con Yayo" . Brailovsky también le preguntó respecto por qué con él tampoco lograron la conquista del título pero Jémez respondió "después de seis torneos sin calificar, pedir un título era absurdo".

También el estratega habló sobre la diferencia entre los presupuestos que él tuvo con respecto al actual, "checa cuánto se invirtió en fichajes aquel año y cuánto en este; la plantilla que tiene el Cruz Azul de ahora es más cara que la mía".

Al final de la plática, Paco Jémez se encendió con Brailovsky diciéndole que no fuera irrespetuoso con él, "yo no estoy perdiendo mi tiempo desde España para que tú me estés faltando al respeto; tú preocúpate del América que para eso eres americanista" finalizando así la entrevista.