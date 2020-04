Aficionados colombianos llevan un mes varados en Argentina

El plan de los 15 fanáticos colombianos del Independiente Medellín era sencillo. Viajar a Buenos Aires para presenciar el partido de su equipo contra Boca Juniors en el mítico estadio La Bombonera por la Copa Libertadores y luego retornar por tierra a su país.

No contaban con la pandemia de coronavirus.

Pasado más de un mes de aquel duelo, el grupo está encerrado en un modesto hotel de la capital argentina, bajo cuarentena obligatoria y quejándose de que las autoridades de su país los han abandonado.

No sabemos qué va a pasar con nosotros, necesitamos que las autoridades colombianas tomen cartas en el asunto y nos ayuden a volver a nuestro país”, dijo Ángelo Taborda, quien oficia de vocero de los hinchas, en una entrevista telefónica con The Associated Press.