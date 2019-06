Aficionado acaricia a luchadora en plena función; denuncia acoso

La luchadora profesional, Scarlett Bordeaux, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso por una persona que se encontraba en primera fila en evento de Lucha Libre AAA en Cancún.

El hecho se realizó como parte de la Gira de la Conquista, donde se llevó a cabo el combate estelar de tríos entre Dr. Wagner, Pagano y Psycho Clown contra Kevin Kross, Rey Escorpión y Texano Jr. En varias peleas los luchadores tuvieron problemas con el público de la primera fila, pero quien denunció fue Bordeaux.



Al momento de sufrir el acoso sexual Scarlett luchaba junto a Lady Shani y Taya Valkyrie contra Chik Tormente, La Hiedra y Tessa Blanchard, cuando cayó al límite de las gradas. Uno de los aficionados la tomó de los brazos y comenzó a acariciarla, afortunadamente Lady Shani la sacó de la situación.



Nunca está bien tocar a un luchador sin su consentimiento. No me di cuenta de lo que había pasado hasta que vi este video más tarde, porque estaba demasiado metida en el combate después de un salto hacia afuera del ring y me encontraba de espaldas al fan. De no ser así, hubiera reaccionado de manera muy distinta. Gracias a Lady Shani por echarme una mano”, publicó en redes sociales.