Acusan al Cubo Torres de atropellar a una persona

TIJUANA. Baja California.- La directiva del Tijuana investigará los incidentes que señalan que su delantero Erick Torres atropelló a una persona cuando escapaba de una persecución policiaca debido a que venía alcoholizado.

Trascendió que en agosto pasado el Cubo saliendo de una reunión con jugadores y cuerpo técnico de Xolos atropelló a una persona, mas el mismo delantero lo desmintió en entrevista a Fox Sports, "no hubo tal cuestión. Sí, salí de una reunión y la policía me detuvo porque venía con unas copas de más. Llamé a mi mujer, fue por mí y ya. No atropellé a nadie".

Sobre la aparición de un acta donde él mismo confirmaba los hechos, dijo:"Nunca escribí nada, ni siquiera es mi letra. El club sabe del incidente. No fue para tanto".

A pesar de que el Cubo dijo que la directiva estaba enterada de todos estos hechos ha trascendido según ESPN, que se abrirá una nueva investigación al respecto.