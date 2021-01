Abogado de Maradona habla sobre los alcances de su herencia

BUENOS AIRES.- El patrimonio de Diego Armando Maradona, del que se desconoce la cuantía exacta, alcanza para que los herederos, sus cinco hijos reconocidos, vivan "toda su vida sin trabajar", dijo en una entrevista con Efe el abogado Mauricio D´Alessandro.

D´Alessandro, quien representa a Matías Morla, abogado e íntimo amigo del 'Pelusa', afirmó que la primera instancia de la herencia será el reparto del dinero, que se encuentra depositado en cuentas en Dubái, México y Suiza "listo para ser extraído", y a las que podrán acceder una vez tengan la "declaratoria de herederos", un proceso que no dura más de 90 días.

"El dinero está disponible en cuentas en Suiza, Dubái y México listo para ser extraído. Eso rápidamente tiene 90 días para obtener la declaratoria de herederos y que formalmente se diga quiénes son los que lo heredan y suceden a Diego. Tienen para vivir toda su vida cada uno de los herederos sin trabajar", afirmó el letrado.

UNA FAMILIA EXTENSA

Tras el fallecimiento del ídolo, el pasado 25 de noviembre a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, se abre el proceso para delimitar la herencia de su fortuna.

En total, Maradona reconoció cinco hijos: dos de ellas, Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe; Diego junior, que tuvo con la italiana Cristiana Sinagra en su época de jugador en el Nápoles; Jana, hija junto a Valeria Sabalain; y Diego Fernando, que nació en 2013 producto de su relación con Verónica Ojeda.

Pero hay más que piden ser reconocidos y que podrían ampliar la lista de herederos en el caso de salir adelante los trámites de filiación.

Difícil será el reparto y gestión de las pertenencias del astro, ya que estas todavía tienen que ser cuantificadas e inventariadas con exactitud, mientras siguen apareciendo algunas nuevas, como la casa en La Habana en la que vivó durante cuatro años para rehabilitarse de su adicción a la cocaína y que Fidel Castro le regaló.

Esta propiedad era desconocida por su círculo íntimo, hasta que se produjo una llamada telefónica entre Tony, uno de los hijos de Castro, y Morla.

"En los últimos días del año llamó uno de los hijos de Fidel Castro para recordarle a Matías (Morla) que la casa de la pradera donde Maradona pasó 4 años de su vida le pertenecía porque Fidel Castro así lo había resuelto", subrayó el abogado, quien agregó que la casa es un inmueble austero y que su principal valor radica en las pertenencias que en ella dejó el exfutbolista.

Ahora se debe hacer un registro de los objetos que se encuentran en el altillo de esta casa para conocer su valor concreto, pero para D´Alessandro este puede alcanzar los 3 millones de dólares.

"Esa propiedad estaba inmaculada tal cual la había dejado Diego con sus santuarios. Diego era bastante afecto a hacer santuarios, donde él vivía ponía las fotos de sus padres, velas... era bastante fetiche en ese aspecto, y hay una altillo con un montón de objetos que él fue acumulando en su estadía: cartas personales de líderes mundiales que le habían escrito, fotos de cada una de las visitas, y objetos: camisetas, pelotas, trofeos... todo lo que él había acumulado en Cuba quedo ahí", agregó.

También hay otros rastros personales, como mensajes en las paredes, ya que "la casa está totalmente pintada porque Diego se levantaba de buen humor y tenía un aerosol y pintaba. 'Fidel te amo' es una de las pintadas que hay en la casa".

Según el abogado, el lugar podría ser habilitado como un museo, aunque esto dependerá de la iniciativa de los herederos.

"Eso seguramente puede convertirse en un museo, y como museo puede tener una entrada. ¿Quién va a ir a La Habana y no va a querer conocer la casa donde Maradona vivió?", destacó.

Entre las pertenencias más valiosas se encontrarían "cartas que le mandó en su momento a Fidel Castro y una poesía de Maradona que él escribió una noche de gran tristeza".

Mientras tanto, el inmueble está cuidado "por un viejito cañero que tiene las llaves de la casa y es quien controla el ingreso", ya que "considera esa casa como una instrucción de Fidel para cuidarla".

MORLA Y LA FAMILIA

D´Alessandro se refirió también a la polémica que surgió desde el fallecimiento del 'Pelusa' entre su círculo íntimo, principalmente sus hijas Dalma y Giannina, y Morla.

"Matías está muy dolido por la muerte de quien era su amigo, quizás uno de sus mejores amigos. Respecto de las polémicas con las hijas, él nunca tuvo una buena relación, que era el reflejo de una mala relación que Diego tenía con ellas en los últimos años, no se llevaban bien, estaba muy enojado Diego por cuestiones que tenían que ver con discusiones económicas con su exmujer", aseguró.

Morla "confía en que en algún momento eso se termine y todos puedan generar lo que Diego quería para su familia y para sus seres queridos, una mesa larga donde todos estuvieran reunidos, cosa que hacía muchos años Diego no conseguía, incluso las últimas fiestas en Dubái y en España no fueron buenas porque hubo peleas entre la gente que tenía que juntarse".

Morla figura además como copropietario de una de las cuentas "más importantes" de Maradona, lo que le permite retirar la mitad del total, "una suma millonaria", aunque descartó esta opción y dejará que el dinero se lo repartan los herederos.

"El banco lo llamó para decirle que podía extraer la mitad de la plata, pero él resolvió que no lo iba a hacer porque entiende que esa plata no era plata de él, sino que era plata de Diego, donde él figuraba al 50 % por si a alguno de los dos le pasaba algo. Lo que si, Matías ha dicho que no se va a quedar con ese dinero y que va a autorizar a que lo retiren sus herederos", concluyó D´Alessandro.