AMpro muestra su descontento ante la eliminación de la Liga de Ascenso

MÉXICO - La Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales (AMFpro) reiteró su descontento por la ratificación de la Federación Mexicana de Futbol, por desaparecer el Ascenso MX y los procesos de ascenso y descenso que implicaban.

"Hoy el Jugador del Ascenso MX, así como las y los Futbolistas del resto de las divisiones en México, tienen claro que su opinión no le interesa a quienes priorizan, por encima de los derechos humanos y laborales y del propio desarrollo deportivo del futbol, los intereses económicos.

Las decisiones tomadas burdamente en torno al Ascenso MX no sólo afectan a un grupo de Futbolistas, también a sus familias y demás involucrados de manera indirecta en la industria, incluso a los cientos y miles de aficionados que cada partido hacen posible que el balón siga rodando", inicia el comunicado de la AMFpro, en el que deja ver que el futuro inmediato de los futbolistas es incierto ante la transformación de la categoría en una liga de desarrollo y posiblemente de expansión.

Asimismo, la Asociación recalcó la nula voz que tienen frente a los directivos y federativos del balompié nacional.

"Las y los Futbolistas profesionales nos sentimos defraudados y menospreciados ante la falta de un proceso abierto y transparente en la toma de decisiones, hecho que sigue mermando al futbol mexicano desde hace décadas, pues en plena pandemia por el Covid-19 nuestra palabra fue ignorada y más parece que se aprovechó un lamentable momento para trastocar aún más el sentir del Futbolista como parte de la sociedad".

Sin embargo, la AMFpro advirtió que sostendrán mesas de trabajo con los jugadores para crear un convenio colectivo lo antes posible, al tiempo que llevarán este caso a entidades internacionales, que podría ser la FIFA.

"Las y los Futbolistas profesionales estamos conscientes de que todos necesitamos de todos y ante la nula atención y apoyo por parte de las autoridades futbolísticas correspondientes, emprenderemos reuniones con los representantes de las distintas divisiones para definir las acciones a seguir y que trasciendan jurídicamente a nivel nacional e internacional.

"No hay más que la inminente negociación de un convenio colectivo que no solo proteja nuestros derechos humanos y laborales como Jugadores profesionales, sino que sea con auténtica transparencia, equidad y justicia que deriven en un cambio de rumbo para el futbol que tanto se necesita en el país".

Cabe recordar que en días pasados, Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la AMFpro, comentó a EL UNIVERSAL Deportes que “no nos han tomado en cuenta [en los cambios del Ascenso MX]. Ya son tres años de que iniciamos, con ‘Chicharito’, Guillermo Ochoa, otros futbolistas en activo, y hay quienes dicen que no apoyan, pero sí lo han hecho, han puesto la cara y prestigio, peleamos contra el pacto de caballeros, ya no existe un régimen de transferencia, hay jugadores que alzan la voz cuando antes eso no existía. Tuve una videoconferencia con los jugadores de ascenso y fue duro verlos llorar, es lamentable que el tema económico pese más que por el tema humano”.