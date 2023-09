"Yo apoyo a Ana Guevara": AMLO defiende a la titular de Conade ante denuncias en la FGR por presuntos desvíos

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Ana Gabriela Guevara ante las acusaciones legales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Fiscalía General de la República (FGR).

Estas acusaciones se basaron en las irregularidades descubiertas durante la auditoría de la cuenta pública de 2020, que advirtió sobre posibles perjuicios al erario público por un total de 377 millones de pesos en el gasto realizado por esa entidad gubernamental.

Adelantó que, pese a estas denuncias penales, la exmedallista olímpica seguirá al frente del organismo pues señaló que no tiene pruebas de la responsabilidad de Ana Guevara ante este presunto desfalco y afirmó que es una buena servidora pública y que "ha hecho bien las cosas".

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que “no se trata de denunciar por denunciar” ante las acusaciones en contra de la directora de la Conade , sino que se tienen que presentar pruebas.

Acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte: "Ella va continuar como la coordinadora”, aseguró el presidente.

“¿Pese a estos señalamientos de desvió de recursos?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

Es que hay muchas denuncias y que hay que demostrar de que tengan sustentos. No se trata de denunciar por denunciar y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte, y eso es lo que puedo comentar. Aunque respeto a los críticos y a quienes no opinan lo mismo”, contestó

En Palacio Nacional, el Mandatario Federal señaló que ante estas denuncias que se han interpuesto ante la FGR serán las autoridades quienes tengan que resolver este caso.

Llamó a no descalificar el trabajo de Ana Guevara pues aseguró que, desde su punto de vista, ha hecho bien las cosas al frente de la Conade.

No tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción, no tengo pruebas (…) Que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara que "ha hecho bien las cosas desde mi punto de vista", sino pues yo ya tendría todos los elementos. Ahora ya no se oculta nada, nada, todo se sabe.