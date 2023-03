A un año del trágico enfrentamiento en el Estadio Corregidora: ¿Qué ha cambiado?

QUERÉTARO.- Ha pasado un año desde el trágico incidente durante el partido Quéretaro vs. Atlas en el Estadio Corregidora, en el que un grupo de aficionados del grupo de Quéretaro iniciaron una riña violenta en contra de los simpatizante del Atlas en la tribuna de las instalaciones.

La batalla campal resultó en más de 20 personas con lesiones graves, pero afortunadamente ningún deceso. No obstante, esto no evitó que la directiva de los Gallos Blancos fuera sancionada y que la Liga MX implementara múltiples cambios en la seguridad de todos los estadios en México para que esto no volviera a suceder.

Como resultado de una exhaustiva investigación, la Comisión Disciplinaria afirmó que se encontraron "actos de brutalidad nunca vistos" que pusieron en riesgo a todas los espectadores, pues la altercación fue tan grande y violenta que incluso aquellos que no participaron en ella resultados gravemente heridos.

¿Cómo se sienten los aficionados respecto a la reapertura del estadio?

Desde entonces, la directiva de los Gallos se ha comprometido por mejorar la infraestructura de la tribuna a favor de la seguridad de los asistentes, así como implementar a muchos más elementos de vigilancia para salvaguardar la integridad del público aficionado. Es así como a partir del próximo 15 de marzo, el Estadio Corregidora finalmente volverá a abrir sus puertas.

No obstante, los aficionados que fueron testigos del enfrentamiento en tribunas en marzo del pasado año no están del todo convencidos de querer volver, pues afirman que primero prefieren observar desde lejos cuáles son las medidas que los directivos han tomado, ver si funcionan y así decidir si se sienten seguros en el estadio.

Por otro lado, los mismos Gallos Blancos han sufrido por repuntar de nuevo en los resultados de sus partidos, pues desde que juegan sin público solo han conseguido 15 puntos y dos victorias, eso en un total de 15 partidos desde marzo de 2022.

