"A trabajar más duro": César Salazar durante cuarentena

El trabajo va a ser la clave para que esta pandemia y una posible disminución en el calendario de ligas menores no afecte las aspiraciones que tiene de escalar en el sistema de Astros de Houston, aseguró el receptor hermosillense César Salazar.



HERMOSILLO. Sonora.- Para el también jugador de Naranjeros de Hermosillo el mantenerse enfocado va a ser clave para poder seguir compitiendo por lograr oportunidades en el equipo texano.

“Hay que trabajar, trabajar y trabajar, hacer algo en específico, es lo que he estado haciendo, lo escribo la noche anterior y en eso me enfoco, en ese aspecto específico que quiera mejorar, que quiera practicar y luego, luego se verá en campamento quién llega preparado.

“Yo estoy dispuesto a trabajar lo más duro que pueda para ser de esas personas que lleguen listas, que lleguen sin excusas y que lleguen emocionados por querer volver a jugar, no de los que van a llegar preocupados por si están listos o no”, afirmó.

A pesar de la actitud positiva que mantiene con respecto a la actualidad, sabe que, como a todos los peloteros, lo que está sucediendo en el mundo puede afectarle con sus intenciones a mediano y largo plazo dentro del diamante.

“Obviamente que sí puede afectar porque este año me sentía muy confiado, me sentía muy bien mental y beisbolísticamente, pero no nada más a mí me afecta, le afecta a todos los jugadores profesionales”, dijo.

Además, indicó que todo lo que vino a traer la contingencia por el coronavirus no cambia en nada las ganas que tiene de en octubre volverse a enfundar en los colores de Naranjeros, aunque sabe que esto estará determinado por la evolución que se tenga en Grandes Ligas y sucursales.



“No sabemos si vamos a jugar o no, nos sabemos qué tanto se va a alargar y que se recorran las fechas podría ser mi único impedimento para jugar Liga Mexicana del Pacífico, pero siempre va a estar en mis planes hasta que mi organización me diga que no”, comentó.

César Salazar pertenece a la organización de los Astros de Houston.