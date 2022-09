Tottenham Hotspur se queda con los tres puntos frente a Leicester City (6-2)

Tottenham goleó a Leicester durante el pasado encuentro celebrado en el Estadio Do Tottenham Hotspur, el cual finalizó con un resultado de 6-2. Tottenham Hotspur llegó al partido con los ánimos reforzados tras ganar en su feudo por un marcador de 2-1 a Fulham. Por parte del equipo visitante, Leicester City cayó derrotado por 5-2 en el último partido que disputó frente a Brighton and Hove Albion y llevaba una racha de cinco derrotas consecutivas. Con este resultado, el conjunto de los 'Spurs' es segundo, mientras que Leicester es vigésimo tras el final del partido.

El primer equipo en anotar fue el once lesteriano, que dio el pistoletazo de salida en el Estadio Do Tottenham Hotspur gracias a un tanto desde los once metros de Youri Tielemans en el minuto 6. Sin embargo, Tottenham Hotspur logró el empate gracias al gol de Harry Kane en el minuto 8. Otra vez marcó el once de los 'Spurs' con un gol de Eric Dier en el minuto 21 que establecía el 2-1. No obstante, el equipo visitante reaccionó en la contienda poniendo el 2-2 a través de un tanto de James Maddison a los 41 minutos. Pero posteriormente el conjunto local se puso por delante mediante un gol de Rodrigo Bentancur poco antes del final, concretamente en el 47. Tras esto, la primera parte finalizó con un marcador de 3-2.

En la segunda mitad llegó el gol para el once de los 'Spurs', que puso más tierra de por medio con un tanto de Heung Min Son en el minuto 73. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador de Tottenham Hotspur en el minuto 84 a través de un de Heung Min Son. Sumó de nuevo el equipo local, que aumentó distancias poniendo el 6-2 por medio de un nuevo tanto de Heung Min Son, que lograba así un hat-trick instantes antes del pitido final, en el 86, concluyendo el enfrentamiento con el marcador de 6-2.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Tottenham Hotspur dio entrada a Emerson, Cristian Romero, Heung Min Son y Yves Bissouma por Ivan Perisic, Davinson Sánchez, Richarlison y Dejan Kulusevski, mientras que Leicester dio entrada a Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho y Boubakary Soumare por Kiernan Dewsbury-Hall, Patson Daka y Wilfred Ndidi.

El árbitro del encuentro mostró tres tarjetas amarillas. De los dos equipos, Ivan Perisic del equipo local y Wilfred Ndidi y Patson Daka del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con este resultado, Tottenham asciende hasta los 17 puntos y se queda en lugar de acceso a Champions League y Leicester continúa con un punto.

En la siguiente jornada el equipo de Antonio Conte se enfrentará contra Arsenal, mientras que Leicester City de Brendan Rodgers se medirá contra Nottingham Forest.