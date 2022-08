Pachuca suma tres puntos más frente a Atlas de Guadalajara (3-1)

Atlas de Guadalajara no pudo vencer a Pachuca, que ganó 3-1 durante el partido celebrado este jueves en el Estadio Hidalgo. Pachuca llegó al partido con los ánimos reforzados tras ganar en casa por un marcador de 1-0 a León. Con respecto al equipo visitante, Atlas de Guadalajara cosechó un empate a uno frente a Puebla, sumando un punto en el último partido disputado de la competición. Tras el resultado obtenido, el conjunto pachuqueño es sexto al finalizar el encuentro, mientras que Atlas de Guadalajara es decimocuarto.

Durante la primera parte del encuentro ninguno de los jugadores consiguió anotar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

En la segunda mitad marcó un gol Pachuca, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador a través de un tanto de pena máxima de Nicolás Ibáñez a los 64 minutos. Pero posteriormente el once guadalajarense logró el empate poniendo el 1-1 con un gol de Jonathan Herrera en el minuto 69. No obstante, el once pachuqueño se puso por delante gracias a un gol de Luis Chavez a los 74 minutos. Sumó de nuevo el equipo local, que aumentó diferencias estableciendo el 3-1 por medio de un gol de Javier López poco antes del final, concretamente en el 90, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado definitivo de 3-1.

El entrenador de Pachuca dio entrada a Israel Luna, Marino Hinestroza, Javier López y Paulino De La Fuente Gómez por Romario Ibarra, Avilés Hurtado, Mauricio Isais y Roberto De La Rosa, mientras que Atlas de Guadalajara dio luz verde a Edison Flores, Diego Zaragoza y Jesus Ocejo, que entraron en sustitución de Juan Cesar Furch, José Abella y Angel Marquez.

Durante el partido celebrado en el Estadio Hidalgo, el colegiado no mostró ninguna tarjeta amarilla en todo el partido. Sin embargo, expulsó del campo con tarjeta roja directa a Anderson Santamaría, por parte del equipo visitante.

Con estos tres puntos, Pachuca ocupó el sexto puesto con 15 puntos, en lugar de acceso a la próxima fase del campeonato, mientras que Atlas de Guadalajara se situó en el decimocuarto puesto con nueve puntos al finalizar el partido.

En la siguiente jornada del Torneo Apertura Pachuca jugará contra Monterrey fuera de casa, mientras que Atlas de Guadalajara se enfrentará en su estadio contra Necaxa.