Orlando City gana a New York City por 2-1

Orlando City sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-1 contra New York City este domingo en el Exploria Stadium. Orlando City llegó al partido con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Charlotte FC (2-1) y el otro frente a New York Red Bulls (1-0). Por su lado, New York City ganó 2-0 su último encuentro en la competición frente a Chicago Fire. Con esta derrota New York City se situó en tercera posición al finalizar el partido, mientras que Orlando City es quinto.

El encuentro comenzó de modo inmejorable para Orlando City, que estrenó el luminoso a través de un tanto de Júnior Urso en el minuto 7, terminando de esta manera la primera parte con el resultado de 1-0.

El segundo periodo arrancó de forma positiva para el conjunto neoyorquino, que puso el empate con un gol de Moralez a los 53 minutos. Pero posteriormente el once floridano se puso por delante gracias a un gol de Akindele en el 96, durante el tiempo extra que decidió añadir el árbitro del partido. Finalmente, el encuentro acabó con un 2-1 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, Orlando City de Óscar Pareja relevó a Araujo, Angulo, Perea, Akindele y Smith por Kara, Cartagena, Mulraney, Michel y Ruan, mientras que el técnico de New York City, Ronny Deila, ordenó la entrada de Gray, Andres Jasson y Heber para suplir a Martins, Andrade y Talles Magno.

El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas, una de ellas a Orlando City (Antônio Carlos) y tres a New York City (Haak, Moralez y Chanot).

Tras ganar el encuentro, Orlando City se ubicó con 39 puntos en el quinto puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el encuentro, mientras que New York City se situó en tercer puesto con 45 puntos.