New England Revolution y Chicago Fire no encuentran el gol y se reparten los puntos (0-0)

El partido celebrado este miércoles en el Gillette Stadium y que enfrentó a New England Revolution y a Chicago Fire acabó con un empate a cero entre ambos contendientes. New England Revolution pretendía mejorar su situación en el torneo tras perder el último partido frente a Montreal Impact por un marcador de 4-0. Por su lado, Chicago Fire perdió por un resultado de 2-0 en el encuentro anterior ante New York City. Con este resultado, el conjunto de Foxborough es noveno tras el final del partido, mientras que Chicago Fire es decimotercero.

En el primer tiempo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

En el segundo periodo tanto New England Revolution y Chicago Fire pudieron hacerse con la victoria pero finalmente, los puntos se repartieron entre ambos equipos (0-0).

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de New England Revolution dio entrada a Boateng, Damian Rivera y Rennicks por Mcnamara, Maciel y Buck, mientras que Chicago Fire dio luz verde a Pineda, Espinoza y Shaqiri por Andre Reynolds Ii, Mueller y Gutierrez.

El colegiado mostró tres tarjetas amarillas, una para Henry Kessler, de New England Revolution y dos para Navarro y Pineda, del equipo de Illinois.

Tras este empate, al término del duelo Chicago Fire se ubicó en el decimotercer puesto de la tabla con 31 puntos. New England Revolution, por su parte, se quedó con el noveno lugar con 35 puntos.