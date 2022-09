New England Revolution se queda con los tres puntos frente a New York City (3-0)

New England Revolution firmó una actuación sobresaliente tras golear a New York City durante el partido celebrado en el Gillette Stadium este domingo, el cual acabó con un resultado de 3-0. New England Revolution llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último partido celebrado frente a Chicago Fire. Respecto al equipo neoyorquino, New York City perdió por un resultado de 2-1 en el partido anterior ante Orlando City. Con este resultado, el conjunto de Foxborough es séptimo, mientras que New York City es cuarto tras el final del partido.

La primera mitad del partido arrancó de cara para New England Revolution, que dio el pistoletazo de salida en el Gillette Stadium con un gol de Jon Bell en el minuto 12. Con posterioridad marcó el once de Foxborough, que se distanció estableciendo el 2-0 con un tanto de Buck en el minuto 33. Tras esto, el primer periodo finalizó con un marcador de 2-0.

Tras el descanso llegó el gol para el once de Foxborough, que puso más tierra de por medio con un gol de Mcnamara a los 65 minutos. Finalmente, el duelo acabó con un 3-0 en el marcador.

Durante el partido, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de New England Revolution entraron desde el banco de suplentes Boateng, Makoun, González, Spaulding y Rennicks en sustitución de Buck, Maciel, Jon Bell, Mcnamara y Bou, mientras que los cambios por parte de New York City fueron Pellegrini, Talles Magno, Zelalem, Gabriel Pereira y Owusu, que entraron por Andrade, Moralez, Haak, Rodríguez y Acevedo.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a New England Revolution (Buck), mientras que el equipo neoyorquino no vio ninguna.

Tras ganar el encuentro, New England Revolution se ubicó con 38 puntos en el séptimo puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el partido, mientras que New York City se situó en cuarto puesto con 45 puntos.

En la siguiente jornada el equipo de Bruce Arena se enfrentará contra New York Red Bulls, mientras que New York City de Ronny Deila se medirá contra Cincinnati.