Montreal Impact vence 3-2 frente a Chicago Fire

Montreal Impact ganó 3-2 contra Chicago Fire durante el encuentro disputado este martes en el Stade Saputo. Montreal Impact encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 2-2 en el último duelo celebrado frente a Columbus Crew. Por parte del equipo de Illinois, Chicago Fire venía de vencer 3-1 a Inter de Miami en el último partido celebrado. Con esta derrota Chicago Fire se situó en undécima posición al finalizar el partido, mientras que Montreal Impact es segundo.

El encuentro arrancó de manera favorable para Montreal Impact, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Kamara en el minuto 21. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once montrealés en el minuto 29 con un nuevo gol de Kamara, que conseguía de esta manera un doblete. No obstante, Chicago Fire se aproximó en el marcador logrando el 2-1 gracias al acierto de cara a portería de penalti de Shaqiri en el minuto 39. Incrementó su ventaja el once montrealés a través de un tanto de Brault-Guillard justo antes del pitido final, en concreto en el 44, concluyendo el primer tiempo con un 3-1 en el luminoso.

Tras el descanso llegó el gol para el conjunto de Illinois, que se aproximó en el marcador mediante otro tanto desde los once metros de Shaqiri, que completaba de este modo un doblete en el minuto 58, finalizando el enfrentamiento con el marcador de 3-2.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Montreal Impact dio entrada a Miljevic, Wanyama, Quioto, Torres y Choiniere por Mihailovic, Piette, Kamara, Toye y Kwizera, mientras que Chicago Fire dio luz verde a Javier Casas, Espinoza y Bezerra por Bornstein, Andre Reynolds Ii y Sekulić.

El árbitro mostró siete tarjetas amarillas. Los jugadores de Montreal Impact vieron tres de ellas (Waterman, Camacho y Wanyama) y los del equipo de Illinois vieron cuatro tarjetas, concretamente Andre Reynolds Ii, Sekulić, Terán y Czichos.

Con esta victoria, el equipo de Wilfried Nancy ocupó el segundo puesto con 56 puntos al finalizar el partido, mientras que el conjunto dirigido por Ezra Hendrickson se situó en undécimo puesto con 35 puntos.

La siguiente jornada enfrentará a Montreal Impact con New England Revolution. Por su parte, Chicago Fire se medirá ante Charlotte FC.