Montreal Impact consigue la victoria frente a New England Revolution en el segundo tiempo (1-0)

Montreal Impact añadió tres puntos a su casillero tras conseguir una victoria trabajada ante New England Revolution, al que se impuso 1-0 este sábado en el Gillette Stadium. New England Revolution llegó con ganas de retornar a la senda de la victoria después de sufrir una derrota por 3-1 en el partido anterior ante Houston Dynamo. Por su parte, Montreal Impact venía de vencer 3-2 a Chicago Fire en el último partido disputado. Gracias a este resultado, el equipo montrealés es segundo, mientras que New England Revolution es décimo al terminar el partido.

Durante la primera parte no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Tras el ecuador del partido, en el segundo tiempo llegó el gol para Montreal Impact, que estrenó su marcador gracias al gol de Johnston a los 72 minutos, finalizando el enfrentamiento con el resultado de 1-0.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de New England Revolution que entraron al partido fueron Borrero, Vrioni, Boateng y Kaptoum en sustitución de Mcnamara, Rennicks, Jon Bell y Makoun, mientras que los cambios de Montreal Impact fueron Koné, Toye y Thorkelsson, que entraron para reemplazar a Mihailovic, Kamara y Choiniere.

En el duelo hubo un total de dos tarjetas amarillas solamente para el equipo montrealés. En concreto, el árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Kamara y Mihailovic.

Con esta victoria, el equipo de Wilfried Nancy ocupó el segundo puesto con 59 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Bruce Arena se situó en décimo lugar con 38 puntos al término del encuentro.