Los Angeles FC suma tres puntos tras derrotar 3-1 a Houston Dynamo

Los Angeles FC sumó tres puntos a su casillero tras ganar 3-1 contra Houston Dynamo este domingo en el Banc of California Stadium. Los Angeles FC encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 1-1 en el último partido disputado frente a Minnesota United. Con respecto al equipo houstoniano, Houston Dynamo ganó 3-1 su último encuentro en el torneo frente a New England Revolution. Tras el resultado obtenido, el equipo angelino se quedó líder de la MLS, mientras que Houston Dynamo ocupó el decimotercer lugar al concluir el encuentro.

El primer equipo en marcar fue el once angelino, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador gracias a un gol de penalti de Vela en el minuto 8. No obstante, el conjunto houstoniano logró el empate a través de un tanto de Baird a los 25 minutos. Sin embargo, el once angelino adelantó a su equipo con un nuevo tanto desde los once metros de Vela, que conseguía de esta manera un doblete justo antes del pitido final, en concreto en el 45, concluyendo la primera mitad con un 2-1 en el luminoso.

La segunda parte del encuentro comenzó de cara para Los Angeles FC, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival por medio de un gol de Hollingshead a los 52 minutos. Finalmente, el enfrentamiento acabó con un 3-1 en el marcador.

Durante el duelo, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Los Angeles FC entraron desde el banco de suplentes Bale, Opoku, Blessing, Tello y Murillo en sustitución de Arango, Vela, Cifuentes, Bouanga y Segura, mientras que los cambios por parte de Houston Dynamo fueron Quiñones, Memo Rodríguez, Úlfarsson, Cerén y Zeca, que entraron por Baird, Quintero, Sebastián Ferreira, Vera y Picault.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a Houston Dynamo (Dorsey), mientras que Los Angeles FC no vio ninguna.

Con 64 puntos, Los Angeles FC de Steve Cherundolo continúa como líder de la MLS, en plaza de acceso directo a las semifinales de conferencia, mientras que el conjunto dirigido por Kenny Bundy se situó en decimotercer puesto con 33 puntos.