Lorient vence 3-1 a Olympique Lyon y se lleva los tres puntos

Lyon no logró imponerse a Lorient, que ganó 3-1 durante el partido celebrado este miércoles en el Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Lorient llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras ganar fuera de casa por un marcador de 1-0 a AC Ajaccio. En el lado de los visitantes, Olympique Lyon ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra SCO Angers en casa y Auxerre en su estadio, por 5-0 y 2-1 respectivamente. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Lorient es quinto, mientras que Lyon es cuarto al finalizar el encuentro.

El encuentro arrancó de forma positiva para el once de Lorient, que inauguró el luminoso gracias al acierto de cara a portería de Enzo Le Fee en el minuto 6. No obstante, el once lionés puso las tablas poniendo el 1-1 gracias a un gol de Alexandre Lacazette a los 28 minutos. Sin embargo, el conjunto local en el minuto 33 se puso por delante con un tanto de Terem Moffi. Tras esto, la primera mitad acabó con un resultado de 2-1.

La segunda parte del enfrentamiento comenzó de manera favorable para Lorient, que puso más tierra de por medio con un gol de Dango Ouattara a los pocos minutos de la segunda mitad, concretamente en el minuto 49, acabando el encuentro con un marcador de 3-1 en el luminoso.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Lorient dio entrada a Theo Le Bris e Ibrahima Kone por Stephane Diarra y Terem Moffi, mientras que Lyon dio entrada a Damien Da Silva, Moussa Dembele, Corentin Tolisso, Rayan Cherki y Bradley Barcola por Thiago Mendes, Romain Faivre, Johann Lepenant, Karl Toko-Ekambi y Tete.

El árbitro amonestó a Stephane Diarra por parte de Lorient y a Thiago Mendes, Damien Da Silva y Moussa Dembele por parte del equipo lionés.

Con este resultado, Lorient y Lyon se quedan empatados con 13 puntos cada uno en la clasificación de la Ligue 1.

Los equipos seguirán disputando sus siguientes partidos en la Ligue 1: Olympique Lyon tratará de volver a la senda de la victoria en su próximo duelo contra AS Mónaco a domicilio, mientras que Lorient jugará contra FC Nantes en su feudo.