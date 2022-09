Houston Dynamo vence 3-1 a New England Revolution

Houston Dynamo ganó 3-1 contra New England Revolution durante el encuentro disputado este martes en el BBVA Compass Stadium. Houston Dynamo afrontó el partido con ganas de remontar su puntuación en la liga después de perder el último partido frente a Seattle Sounders por un marcador de 2-1. Con respecto al equipo de Foxborough, New England Revolution perdió por un resultado de 2-1 en el partido anterior ante New York Red Bulls. Con esta derrota el equipo de Foxborough se situó en octava posición tras la finalización del partido, mientras que Houston Dynamo es duodécimo.

El partido arrancó con buen pie para el once houstoniano, que inauguró el luminoso gracias a un tanto de Quintero en el minuto 38. Tras esto, el primer tiempo concluyó con un marcador de 1-0.

Tras el descanso llegó el gol para New England Revolution, que puso las tablas con un gol desde los 9 metros de Carles Gil en el minuto 62. Pero posteriormente Houston Dynamo se adelantó en el luminoso estableciendo el 2-1 por medio de un tanto desde los once metros de Picault a los 76 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador de Houston Dynamo, que aumentó diferencias poniendo el 3-1 con otro gol de Picault, que lograba de esta manera un doblete poco antes del final, concretamente en el 85, cerrando así el partido con el marcador de 3-1.

El técnico de Houston Dynamo, Kenny Bundy, dio entrada al campo a Memo Rodríguez, Úlfarsson, Quiñones y Junqua en sustitución de Quintero, Sebastián Ferreira, Picault y Baird, mientras que por parte de New England Revolution, Bruce Arena sustituyó a Nacho Gil, Boateng, Jon Bell, Vrioni y Buck por Kaptoum, Maciel, Bye, Dejuan Jones y Boateng.

El árbitro del duelo mostró cuatro tarjetas amarillas. De los dos equipos, Picault y Cerén de Houston Dynamo y Farrell y Mcnamara del equipo de Foxborough fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Houston Dynamo se quedó en la duodécima posición con 33 puntos y New England Revolution ocuparon el octavo lugar con 38 puntos tras la disputa del encuentro.