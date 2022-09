FC Nantes vence en casa a Olympiakos Piraeus por 2-1

Nantes venció en casa 2-1 su primer encuentro de la Europa League disputado este jueves en el Estadio de La Beaujoire. Con este resultado, el equipo nantés es segundo con tres puntos y el griego cuarto y sin puntos al acabar el partido.

El encuentro comenzó de manera favorable para FC Nantes, que inauguró el luminoso con un tanto de Mostafa Mohamed en el minuto 32. Tras esto, el primer tiempo acabó con un marcador de 1-0.

El segundo periodo arrancó de forma positiva para el once griego, que puso las tablas por medio de un gol en su propio arco de Samuel Moutoussamy a los pocos minutos de la segunda mitad, concretamente en el minuto 50. No obstante, el once nantés se puso por delante gracias a un tanto de Evann Guessand al borde del final, en el 90, terminando de esta manera el enfrentamiento con un marcador definitivo de 2-1.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de Nantes que entraron al partido fueron Moses Simon y Moussa Sissoko en sustitución de Ignatius Kpene Ganago y Samuel Moutoussamy, mientras que los cambios de Olympiakos fueron Josh Bowler, Aboubakar Kamara y Youssef El Arabi, que entraron para reemplazar a Giorgos Masouras, Hwang Ui-Jo y Pep Más.

El colegiado amonestó con tarjeta amarilla a Moussa Sissoko, Nicolas Pallois y Ludovic Blas por parte del equipo local y a Panagiotis Retsos y Oleg Reabciuk por parte del equipo griego.

En la segunda jornada FC Nantes jugará contra Qarabag FK fuera de casa, mientras que Olympiakos Piraeus se enfrentará a SC Freiburg en su feudo.