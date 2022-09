FC Juárez se hace fuerte en casa y consigue vencer a Pachuca (2-1)

Juárez ganó 2-1 contra Pachuca durante el partido celebrado este miércoles en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez encaró el encuentro con la intención de sumar más puntos a su casillero tras empatar 1-1 en el último duelo celebrado frente a Atlético San Luis. En el lado de los visitantes, Pachuca ganó a Atlas de Guadalajara en casa por 3-1 y anteriormente lo hizo también en su estadio, ante León por 1-0. Con este resultado, el conjunto juarense es decimosexto al finalizar el encuentro, mientras que Pachuca es tercero.

El primer equipo en marcar fue el once juarense, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador con un tanto de Gabriel Fernández apenas unos minutos después del pitido inicial, en el minuto 3. No obstante, el once pachuqueño puso las tablas estableciendo el 1-1 gracias al gol de Illian Hernandez en el minuto 9. Se puso por delante FC Juárez a través de un gol de Andy Medina al borde del final, en el 43, concluyendo la primera mitad con el marcador de 2-1.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda parte y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 2-1.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Juárez que entraron al partido fueron Mauro Lainez, Denzell Garcia y Ventura Alvarado en sustitución de Darwin Machís, Fernando Arce y Francisco Nevarez, mientras que los cambios de Pachuca fueron Nicolás Ibáñez, Marino Hinestroza, Javier López, Paulino De La Fuente Gómez e Israel Luna, que entraron para reemplazar a Mauricio Isais, Romario Ibarra, Victor Guzman, Avilés Hurtado e Illian Hernandez.

El colegiado amonestó con tarjeta amarilla a Jesús Dueñas, Gabriel Fernández y Ventura Alvarado por parte del equipo local y a Óscar Murillo y Kevin Álvarez por parte del equipo pachuqueño.

Con este resultado, Juárez se queda con 13 puntos y Pachuca con 28 puntos.

En el siguiente partido de la competición FC Juárez jugará contra Pumas UNAM en su feudo y Pachuca se enfrentará fuera de casa a Monterrey.