Eintracht Frankfurt vence 4-3 en casa de Werder Bremen

Frankfurt jugó y ganó 4-3 como visitante el encuentro del pasado domingo en el Weserstadion. Werder Bremen llegó al partido con los ánimos reforzados tras ganar fuera de casa por un marcador de 3-2 a Borussia Dortmund. Por su parte, Eintracht Frankfurt cosechó un empate a uno frente a Colonia, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Gracias a este resultado, el equipo francfortés es undécimo, mientras que Werder es décimo al terminar el partido.

El primer equipo en marcar fue Eintracht Frankfurt, que inauguró el luminoso gracias al acierto de cara a portería de Mario Gotze nada más empezar el encuentro, en el minuto 2. No obstante, Werder Bremen logró el empate a través de un gol de Anthony Jung a los 14 minutos. Posteriormente anotó el once bremense, remontando gracias a un tanto de Leonardo Bittencourt a los 17 minutos. Sin embargo, el once visitante reaccionó e igualó la contienda mediante un gol de Randal Kolo Muani en el minuto 32. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once francfortés, que se puso por delante en el marcador poniendo el 3-2 con un tanto de Jesper Lindstrom a los 39 minutos, acabando la primera parte con el resultado de 3-2.

El segundo tiempo arrancó de forma positiva para Eintracht Frankfurt, que puso más tierra de por medio con un gol de Djibril Sow instantes después de la reanudación del encuentro, concretamente en el minuto 48. Redujo distancias el conjunto local a través de un gol desde los once metros de Niclas Fullkrug al borde del final, en el 90, finalizando el partido con el marcador de 4-3.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de Werder Bremen saltaron desde el banco de suplentes Romano Schmid, Niklas Schmidt, Lee Buchanan, Ilia Gruev y Oliver Burke en sustitución de Leonardo Bittencourt, Jens Stage, Anthony Jung, Christian Gross y Mitchell Weiser, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Christopher Lenz, Ansgar Knauff, Timothy Chandler, Rafael Borre y Lucas Alario, que saltaron al césped por Luca Pellegrini, Jesper Lindstrom, Sebastian Rode, Randal Kolo Muani y Mario Gotze.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cuatro jugadores, una para los locales y tres para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Amos Pieper y por parte de los visitantes para Kevin Trapp, Djibril Sow y Ansgar Knauff.

Con este resultado, Werder y Frankfurt se quedan empatados a cinco puntos en la Bundesliga.

En la siguiente jornada el equipo de Ole Werner se enfrentará contra Bochum, mientras que Eintracht Frankfurt de Oliver Glasner se medirá contra RB Leipzig.