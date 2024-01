David Faitelson LE FALTA EL RESPETO a Marc Crosas: 'Saliste del Barça, pero no eres una Leyenda'

CIUDAD DE MÉXICO.- El arranque del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX no solo ha desencadenado emociones en las canchas, sino también entre los comunicadores de la televisión deportiva en México.

Un capítulo particularmente intenso se vivió en las redes sociales entre Marc Crosas y David Faitelson después de la derrota de Cruz Azul ante Pachuca en la Jornada 1.

La chispa encendió cuando Marc Crosas etiquetó a David Faitelson en una publicación donde retomó un tuit de Gerardo Torrado felicitando a Cruz Azul a pesar de la derrota ante Pachuca.

Crosas aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa:

La respuesta de David Faitelson no se hizo esperar y llevó la confrontación a otro nivel.

Ante la contundencia de la respuesta, Marc Crosas intentó calmar la situación:

Lejos de apaciguarse, Faitelson mantuvo su postura desafiante:

Yo no me enojo, @marccrosas. Solo me divierto. El día en que me enoje, me retiro. Pero, como buen boxeador, sé admitir golpes pero también tiro algunos…